Canteiros de obras das marginais da Castello mudam o trânsito em Barueri

A Viaoeste iniciou a implantação de dois canteiros de obras da ampliação das vias marginais da rodovia Castello Branco. Simultaneamente à instalação dos canteiros, ocorre a execução dos serviços para as bases das futuras pontes que serão construídas paralelas à ponte Guilherme de Almeida.

Os canteiros de obras estão sendo instalados nos kms 24 e 25, na pista sentido Capital. O canteiro do km 25, instalado sob a ponte Guilherme de Almeida com a Avenida da Prata e Dib Sauaia Neto será dedicado para apoio às obras. Já o canteiro do km 24 será utilizado exclusivamente para manutenção dos equipamentos.

A implantação dos locais para comportar os equipamentos e insumos vai causar impactos no trânsito de Barueri.

A partir da próxima semana, a Avenida Dib Sauaia Neto, no trecho que passa sob a ponte em Barueri, terá a pista sentido Barueri-Osasco interditada em função das obras. O tráfego no local será realizado em mão dupla na pista contrária.

A Rua da Prata e Av. Guilherme P. Guglielmo sofrerão intervenções no viário urbano para realizações de atividades nas futuras fundações da Ponte Guilherme de Almeida.

Além disso, serviços de supressão de vegetação estão sendo realizados na Alameda Xingu e Rua Bahia em período noturno, das 19h às 5h.

Toda a alteração realizada no viário urbano municipal tem o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB.

A ampliação das marginais da Castello será entre os km 22,5 ao km 27 e haverá construção de faixas adicionais entre os km 27 ao km 31,650 Pista Oeste. O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso à Barueri e Alphaville além da construção de duas novas pontes paralelas a ponte Guilherme de Almeida existente.