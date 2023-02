Cotia realiza evento para pets neste sábado (4)

A Prefeitura de Cotia realiza neste sábado (4) a ‘Vacinação no Seu Bairro’, evento especial para pets no Complexo Esportivo Arakan, no Parque Turiguara.

O evento, que será das 9h às 12h, vai oferecer várias atrações para a população e seus pets, como vacina antirrábica em cães e gatos gratuitamente (das 10h às 12h), Cãominhada pelo Complexo, Cãocurso de Fantasias aberto ao público e Feira Virtual de Adoção, em que serão apresentados os animais (cães e gatos) acolhidos em abrigo e que estão à espera de adoção.

Todas as atrações da programação são gratuitas. O Completo Arakan fica na R. Aracajú, 189.

