Com cerca e novos itens de lazer, reforma do Parque dos Paturis será entregue no sábado (1º)

No sábado (1°), a Prefeitura de Carapicuíba vai entregar à população a reforma do Parque dos Paturis com uma missa online, que será transmitida pelo Facebook, às 17h. Já no domingo (2), o espaço de lazer será reaberto.

As obras de revitalização no parque eram muito esperadas pela população local. A área foi cercada, ganhou pista de caminhada, ciclovia, campo com grama sintética, além de playground, equipamentos de ginástica ao ar livre, banheiro público e novo prédio de administração.

Abandonado por anos, o parque passou por imbróglio jurídico em antigas gestões. Como a área pertencia oficialmente a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP) e havia sido cedida ao município apenas em regime de comodato, a Prefeitura não tinha aval jurídico para fazer as reformas necessárias.

A partir da assinatura do Decreto 4.745/2017, a administração municipal declarou a área verde de 189 mil metros quadrados como utilidade pública para desapropriação. Com a posse definitiva em mãos, a Prefeitura iniciou a série de intervenções. Até então, o parque esteve abandonado e acabou tornando-se um local de uso de drogas, violência e criminalidade.

Com os trabalhos da Prefeitura, em pareceria com o governo do estado, o Parque dos Paturis foi totalmente revitalizado. “Ele volta a ser um parque da família carapicuibana”, comenta o prefeito Marcos Neves. “Um presente para nossa população. Um local para lazer com segurança”, completa.

Em breve solenidade online, o prefeito fará o descerramento da placa, seguida de missa inaugural que será celebrada pelo padre Carlos Eduardo Souza Roque. Durante o período de pandemia de covid-19, o horário será restrito e o parque estará aberto de segunda a sexta-feira, das 6h às 14h.

Revitalização dos parques de Carapicuíba

O programa de restauração dos parques, da Prefeitura de Carapicuíba, beneficia ainda os bairros do Planalto, Aldeia e Novo Horizonte. Os parques do Planalto e da Aldeia recebem cercamento, iluminação, pista de caminhada, campo de grama sintética e equipamentos de ginástica, além da reforma das quadras, arquibancada e vestiários.

O município receberá também mais um parque. De acordo com a administração municipal, a população do Novo Horizonte receberá nos próximos meses o Parque Linear, com cercamento, pista de caminhada, ciclovia, playground, equipamentos de ginástica e campo de grama sintética.

