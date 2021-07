Com chegada do frio, Cotia prepara força-tarefa para acolher moradores de rua

Entre esta terça e sexta-feira (30), período em que a temperatura despenca na região e Cotia deve registrar mínima de 3°C, a Prefeitura realiza uma força tarefa para acolher moradores de rua. Famílias carentes que vivem nas comunidades também serão atendidas e receberão cobertores.

Além de intensificar as abordagens durante as madrugadas para levar pessoas em situação de rua ao abrigo municipal, as equipes farão plantão de 24 horas para atender situações emergenciais. Durante o dia, a mobilização será em torno da distribuição de cobertores nas comunidades com maior índice de vulnerabilidade social.

O prefeito Rogério Franco (PSD) explica que todos os setores do poder público municipal estarão envolvidos na ação. “O objetivo é reduzir ao máximo o impacto das próximas noites geladas na vida das pessoas em vulnerabilidade social, especialmente das que estão nas ruas. Por isso, envolveremos diversas secretarias em ações que acontecerão como uma verdadeira força-tarefa”, disse.

Confira como acionar Prefeitura via WhatsApp para acolher pessoas em situação de rua:

Desde o início da pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Social disponibiliza o CRAS/CREAS Online que, entre outros serviços, tem o canal de atendimento para pessoas em situação de rua. Por meio do Whatsapp (11) 9 6300-7500, qualquer cidadão que presenciar alguém dormindo nas ruas pode informar a localização para a Prefeitura.

“Assim que recebemos a localização desta pessoa, enviaremos uma equipe ao local. Todos os esforços estão direcionados para esta ação”, afirma Mara Franco, secretária de Desenvolvimento Social.

A Secretaria de Saúde informou que foi feita a atualização dos protocolos de manejo de doentes com hipotermia. Também foi alinhado com as equipes de frente uma linha de cuidado para melhorar a eficiência dos atendimentos, principalmente em casos mais graves, caso ocorram.

Frio em Cotia; confira a previsão para os próximos dias

A temperatura vai cair nos próximos dias em todo o estado e Cotia deve registrar mínima de 3°C na sexta-feira (30), de acordo com o portal Climatempo.

Quarta-feira (28): mínima de 9°C e máxima de 14°C, com chuva durante o dia

Quinta-feira (29): mínima de 4°C e máxima de 11°C, com geada ao amanhecer

Sexta-feira (30): mínima de 3°C e máxima de 12°C, com geada ao amanhecer

Sábado (31): mínima de 6?C e máxima de 16°C, com sol e muitas nuvens durante o dia

*Fonte: Climatempo

