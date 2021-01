Com covid-19, técnico comanda treino do Vôlei de Osasco de casa

Após testar positivo para a covid-19, Luizomar, técnico do Vôlei de Osasco, tem trabalhado remotamente para manter o ritmo da equipe que se prepara para a sequência da Superliga 20/21.

De casa, Luizomar e o preparador físico Marcelo Vitorino acompanharam o treinamento ia Zoom. Como os dois contraíram a covid-19, usaram a ferramenta online para orientar as atletas, que treinaram no ginásio José Liberatti nesta quinta-feira (21).

“Pode-se dizer que estou em home office, mas ativo, assim como as atletas que não foram contaminadas. Temos grandes objetivos para a temporada e é bom ver a união do grupo e sua disposição para fazer o que for preciso dentro e fora de quadra para buscar as vitórias”, diz Luizomar.

Enquanto isso, Camila Brait, Jaque, Mayany e Karyna continuam em casa para se recuperar da doença e evitar a transmissão do vírus. Camila Paracatu e Ana Medina também tiveram de se afastar dos treinos após terem o contágio pela covid-19 confirmado, na noite desta quarta-feira (20). Até o momento, seis atletas e cinco membros da comissão técnica do Vôlei de Osasco estão com o novo coronavírus.

Superliga

Com 36 pontos em 14 jogos, a equipe comandada pelo técnico Luizomar mantém a vice-liderança da Superliga 2020/21. De acordo com o regulamento da Superliga, os jogos de Osasco programados para as próximas rodadas serão reagendados e confirmados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).