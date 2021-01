Vôlei de Osasco tem mais 8 casos confirmados de covid-19

O Vôlei de Osasco confirmou na tarde desta segunda-feira (18) que quatro jogadoras e quatro integrantes da comissão técnica da equipe apresentaram resultados positivos nos exames PCR de Covid-19 realizados na sexta-feira (15), antes da derrota para o São Paulo/Barueri, por 3 sets a 1, válido pela terceira rodada do returno da Superliga.

A lista de atletas contaminadas pela covid-19 inclui a ponta Jaqueline, a líbero Camila Brait e as centrais Mayany e Karyna. Na comissão técnica, o técnico Luizomar de Moura está entre os infectados.

Segundo o próprio clube, todos já estão sendo cuidados e monitorados de acordo com os protocolos de saúde do departamento médico do Osasco.

Comunicado importante para tranquilizar a nossa torcida. Algumas de nossas atletas testaram positivo para o Covid-19, mas estão bem. Todas já estão sendo cuidadas e monitoradas, seguindo o protocolo de saúde do nosso departamento médico. Em breve teremos outras novidades! pic.twitter.com/HQepQVFOjc — Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) January 18, 2021

Os próximos jogos da equipe paulista na Superliga serão adiados. Os compromissos contra o Sesi Bauru, no dia 26, e Itambé/Minas, em 29 de janeiro, devem ter as novas datas confirmadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda nesta segunda-feira. Osasco ocupa a segunda posição no torneio. (Com Agência Brasil)