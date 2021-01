“Desaparecimento” foi jogada de marketing e MC Livinho desistiu após parentes passarem mal, diz colunista

O suposto desaparecimento de MC Livinho foi, na verdade, uma estratégia de marketing do funkeiro para divulgar “Cilada”, sua nova música de trabalho, segundo o colunista Erlan Bastos. O episódio, ocorrido na madrugada de domingo para esta segunda-feira (18), preocupou familiares, amigos e fãs.

De acordo com o colunista, o sumiço de Livinho foi armado por ele e outros três amigos, mas dois deles não teriam concordado com a ideia. Nem mesmo a família e a equipe do cantor sabiam da armação. Livinho pretendia ainda ficar desaparecido durante cinco dias, mas familiares começaram a passar mal com o sumiço dele.

A coluna apurou também que o grupo não imaginava tamanha repercussão, já que vários artistas manifestaram preocupação com o que poderia ter acontecido. O colunista Erlan diz ainda que a mesma “equipe” agora tenta encontrar um novo desfecho para a armação.

Além de colocar o nome do funkeiro entre os assuntos mais comentados na internet, a jogada de marketing “de mal gosto” [como avaliaram alguns fãs] fez com que o MC ganhasse 1,5 milhão de novos seguidores no Instagram. Até o momento, Livinho já conta com 9,8 milhões de seguidores.

“Ele passou por um livramento”, afirma mulher do MC Livinho

Até a publicação desta matéria, o funkeiro não se manifestou para explicar o que aconteceu. Na tarde desta segunda (18), a esposa de Livinho, a modelo Byanca Gabarron, usou os Stories do Instagram do marido para agradecer a preocupação dos fãs e seguidores.

“Queria agradecer por todas as orações e por todo mundo que se preocupou com o Oliver. Ele está abalado com tudo o que aconteceu. Infelizmente, algumas pessoas repercutiram de forma negativa que aconteceu. Mas ele está bem, estamos com a família inteira unida. Ele passou por um livramento, tá feliz pela vida e agora ele vai dar mais valor. Quando ele estiver melhor, ele vai conversar com vocês”, disse a modelo.