“Foi um susto”, diz MC Livinho sobre “sumiço” e fãs pedem explicações

Após entrar no trending topics do Twitter e preocupar fãs ao postar um vídeo desesperador pedindo ajuda nas rede sociais, o funkeiro MC Livinho reapareceu para tranquilizar os seus seguidores, na madrugada deste domingo para segunda-feira (18). “Família, eu tô suave, eu tô bem graças a Deus e vou continuar bem. Tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com o meu irmão já”, disse.

O cantor havia publicado nos Stories do Instagram um vídeo no qual dizia que estava endo seguido por um carro preto em uma rodovia. Horas depois, um vídeo curto foi publicado no perfil, em que é possível ouvir uma pessoa desesperada pedindo ajuda.

Após a repercussão da publicação, o vídeo foi deletado pelo cantor e deu lugar à uma nova publicação: “Obrigado, Deus. Obrigado fãs. Obrigado, eu estou bem, foi um susto, eu estou bem”.

Quem também se pronunciou sobre o ocorrido foi o irmão de Livinho, MC Elian, que usou os Stories para dizer que o cantor está bem, mas também não explicou o que aconteceu. “O meu irmão tá bem, tá em casa. Meus pais estão cuidando dele e não precisa se preocupar porque graças a Deus ele tá bem”.

“Se foi marketing, foi uma parada de muito mal gosto”, diz um fã

Amigos e fãs do funkeiro manifestaram preocupação e chegaram a afastar a ideia de que o episódio se tratava de uma”estratégia de marketing”. Com o reaparecimento de MC Livinho, eles cobram explicações.

“Espero do fundo do coração que não tenha sido uma ação de auto promoção, pq até eu que não sou fã, fiquei preocupado. Aguardemos a explicação”, escreveu Tico Santa Cruz, no Twitter.

Ontem a noite acompanhei a agonia dos fãs com o desaparecimento do Mc Livinho. Espero do fundo do coração que não tenha sido uma ação de auto promoção, pq até eu que não sou fã, fiquei preocupado.

“Só acho que se a gente merece uma explicação do ocorrido, até porque se foi marketing (que espero que não seja) foi uma parada de muito mal gosto”, escreveu um internauta. “Você sumiu ou não? O mínimo que você podia fazer era pagar meu créditos especiais e devolver me sono que tirou de mim com esse seu sumiço misterioso”, disse outro.

Eu acredito que o que rolou com o Mc Livinho foi uma tentativa de marketing, que tomou uma proporção extrema, e ele viu que ia ser um tiro no pé continuar e agora tá vendo uma maneira de se sair dessa. pic.twitter.com/HSIVLflUBD — Felipe Silva (@f3l1nd0) January 18, 2021

Ainda em meio ao alvoroço, o funkeiro ganhou mais de 1,5 milhão de novos seguidores em sua conta no Instagram, acumulando mais de 9,7 milhões. Até o momento, o cantor não explicou o que de fato aconteceu.