Preocupação de fãs após vídeo assustador coloca MC Livinho nos Trending Topics do Twitter

Após dizer aos fãs nas redes sociais que seu carro estava sendo seguido, perfil do cantor no Instagram publicou vídeo assustador onde se ouve uma pessoa desesperada pedindo ajuda

O funkeiro MC Livinho entrou nos Trending Topics, os assuntos mais falados do momento no Twitter brasileiro, na noite deste domingo (17) após ter sido postado um vídeo assustador em seu perfil no Instagram.

O cantor havia publicado nos Stories do Instagram um vídeo no qual dizia que estava sendo seguido por um carro preto em uma rodovia. Depois, entrou no perfil dele outro vídeo, com poucos segundos, onde se ouve, no escuro, uma pessoa desesperada pedindo ajuda.

Amigos conhecidos do funkeiro têm se manifestado nas redes sociais dizendo que não têm conseguido entrar em contato com ele. Um homem que se identificou como irmão do cantor também declarou que não tem informações sobre ele. “A todos que estão me perguntando eu não sei o que está acontecendo com meu irmão, tentei entrar em contato mas não consegui”.

Entre os comentários, milhares de fãs demonstram preocupação com o cantor, mas muitos desconfiam que o episódio seja algum tipo de jogada de marketing.

Além da música, no ano passado, o cantor ganhou destaque após anunciar que jogaria futebol profissional pelo Osasco Audax. Mas o projeto terminou antes mesmo de começar.

