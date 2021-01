Com fábrica em Itapevi, Cacau Show planeja abrir 500 novas lojas até o fim do ano

Com fábrica em Itapevi, a marca de chocolates Cacau Show planeja abrir 500 novas franquias até o final desde ano. “Temos mais de 2 mil pontos mapeados para nossa expansão”, afirmou o fundador e presidente da empresa, Ale Costa, ao portal “Pequenas Empresas Grandes Negócios”.

publicidade

Em 2020, a empresa abriu 122 novos pontos de venda, mesmo com as restrições de funcionamento ocasionadas pela pandemia de covid-19. A meta estipulada para 2021 é um recorde na história da empresa.

Atualmente, a Cacau Show tem cerca de 2,4 mil lojas, em mais de mil cidades brasileiras. Para atingir a meta ambiciosa de chegar a quase 3 mil unidades em tempos de covid-19, a marca pretende utilizar aprendizados obtidos desde o início da pandemia. “2020 foi um ano difícil, mas aprendemos muito e essas lições levaremos para a vida inteira”, afirmou Ale Costa.

publicidade

“O momento da pandemia foi extremamente importante para entender dores especificas e realizar adaptações em cada um dos modelos de negócios que temos e com os franqueados da nossa rede também. Por exemplo, o nosso avanço com o e-commerce e todas as inovações nos canais digitais”, explica o presidente da Cacau Show.