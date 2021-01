Rogério Ceni não vai ficar no Flamengo e São Paulo se anima com treinador

Ex-treinador do Osasco Audax, Fernando Diniz viveu poucos momentos de tranquilidade no comando do São Paulo, interrompidos por vexames

O comentarista Carlos Cereto, do SporTV, declarou nesta terça-feira (26) que já é dado como certo no Flamengo que Rogério Ceni não continuará como técnico do clube para a próxima temporada e a diretoria do São Paulo se anima com a possibilidade de trazer o ídolo novamente para o comando do time. “A diretoria do São Paulo já sabe que Rogério Ceni não fica no Flamengo na próxima temporada”, declarou Certo.

“A diretoria do São Paulo já sabe que Rogério Ceni não fica no Flamengo na próxima temporada.” Cereto, no SporTV News. pic.twitter.com/RpBWzg9mTc — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 26, 2021

O técnico chegou ao Flamengo em novembro com a expectativa de levar a títulos o elenco que é considerado o mais forte do país e até das Américas. Mas no comando do Mengão acumula frustrações, com eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, sem conseguir liderar o Brasileirão e com escalações e substituições contestadas por torcedores e comentaristas.

Já Tricolor vive momento de queda brusca sob o comando do quase sempre contestado Fernando Diniz. O time chegou a ter 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro sobre o segundo colocado, mas acumula vexames nas últimas rodadas e hoje está a quatro pontos do líder Internacional.

Nos bastidores, circulam informações de que Fernando Diniz só não foi demitido do comando do São Paulo ainda por falta de opções que agradem a diretoria do Tricolor disponíveis no mercado.

Ex-treinador do Osasco Audax, Fernando Diniz viveu poucos momentos de tranquilidade no São Paulo, interrompidos por vexames que o levaram de volta à rotina de críticas e pressão, como a vexatória eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista e a maior goleada sofrida pelo clube no Morumbi, os 5 x 1 que fizeram o Internacional tomar, com autoridade, a liderança do Tricolor no Brasileirão.