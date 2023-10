Com foco já em 2024, Basket Osasco se despede do Campeonato Paulista

O Basket Osasco encerrou sua participação no Campeonato Paulista Adulto masculino 2023, em Bauru, na segunda-feira (2). Já sem chances de classificação, a Coruja foi superada pelo Bauru Basket por 72 a 59, no ginásio Panela de Pressão.

Apesar de não alcançar os playoffs do Estadual, esta foi a nona temporada consecutiva do Basket Osasco entre as potências do basquete paulista, sendo o único time da edição 2023 que não disputa o NBB (campeonato nacional da primeira divisão).

O técnico Adriano Geraldes fez uma análise da temporada 2023, ano em que o Basket Osasco chegou aos playoffs do Brasileirão, sendo eliminado pelo campeão Cruzeiro, e disputou novamente a elite do Paulista. “Encerramos a nossa participação de maneira digna. Obviamente, a expectativa é sempre buscar resultados mais positivos e desde o início da temporada, nós demonstramos em vários momentos que tínhamos capacidade de competir com as equipes do NBB”, declarou.

“A gente sabe das dificuldades para montar um elenco, para levantar recursos e competir de igual para igual dignamente como fizemos, inclusive, em jogos do Paulista. Saio desta temporada, portanto, com a cabeça erguida. De forma profissional, entender antes de mais nada, que manter a motivação de um grupo dentro de uma temporada inteira não é fácil”, completou o treinador.

“Só tenho a ressaltar os aspectos positivos e enaltecer o trabalho de todos. Agradeço ao nosso torcedor, presente durante toda a temporada no ginásio Geodésico, à minha comissão técnica, Diego, Wanderson, Castilho e Zé, e à nossa diretoria, com João Ricardo Lourenço e Rosinaldo Valério”, destacou.

Escolinhas de basquete masculino em Osasco

Enquanto a diretoria desenvolve o planejamento para o time adulto visando as competições de 2024, o trabalho de base da Coruja no basquete masculino segue a todo o vapor.

As escolinhas do Basket Osasco estão com inscrições abertas para meninos entre 7 e 17 anos. Para participar, é preciso se inscrever pelo instagram oficial da equipe @basketosasco, preencher o formulário disponível na Bio e logo em seguida entrar em contato pelo WatsApp (11) 9 1949-1774.