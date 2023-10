Outubro Rosa em Barueri tem caminhada, aulas de zumba, palestras e mais atividades

A Secretaria da Mulher de Barueri iniciou a campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama e traz neste ano o tema “Um mês para lembrar, o ano todo para prevenir”. Serão realizadas diversas atividades gratuitas ao longo de todo este mês no município.

A abertura da campanha foi feita na segunda-feira (2), e contou com a presença de autoridades e das pérolas rosas, como são chamadas as mulheres que enfrentam o câncer de mama. “Trata-se de uma linda campanha realizada com o apoio de um governo que se preocupa em combater a doença, não apenas em outubro, mas de janeiro a janeiro”, afirma a secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza.

As ações serão realizadas ao longo do mês com iluminação rosa de prédios públicos, atividades ligadas ao esporte, saúde e bem-estar, além de palestras com especialistas. Haverá ainda a ampliação no número de mamografias realizadas no Centro de Diagnóstico pela Secretaria de Saúde.

Arrecadação de maquiagens

Neste ano, a campanha também arrecada maquiagens para as integrantes do NCCM (Núcleo de Combate ao Câncer de Mama) com objetivo de resgatar a autoestima dessas mulheres. Para fazer a sua doação, procure a Secretaria da Mulher, que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto.

Confira a programação completa do Outubro Rosa em Barueri:

2 a 31/10 , às 10h: Palestra na sala de espera e aumento da oferta de Papanicolau – UBS Raquel Sandrini Ruela 9 (rua Giovani Attllio Tolaini, 37, Jardim Maria Helena);

, das 9h às 16h: Feira Rosa – Secretaria da Mulher; 03/10 , às 10h30: Conscientização sobre o câncer de mama – com a Dra. Luciana Cury; busca ativa durante o mês para exames preventivos – UBS José Francisco Caiaba (av. da Aldeia, 230 – Aldeia de Barueri);

, às 10h30: Conscientização sobre o câncer de mama – com a Dra. Luciana Cury; busca ativa durante o mês para exames preventivos – UBS José Francisco Caiaba (av. da Aldeia, 230 – Aldeia de Barueri); 03/10 , das 14h30 às 15h30: Palestra motivacional com a cantora Mara Maravilha – Centro de Eventos;

, das 14h30 às 15h30: Palestra motivacional com a cantora Mara Maravilha – Centro de Eventos; 03/10 , das 9h às 12h: Ação de corte de cabelo e escovação gratuitos para quem doar uma mecha de cabelo – Secretaria da Mulher;

, das 9h às 12h: Ação de corte de cabelo e escovação gratuitos para quem doar uma mecha de cabelo – Secretaria da Mulher; 04/10 , das 9h às 16h: Feira Rosa – Secretaria da Mulher;

, das 9h às 16h: Feira Rosa – Secretaria da Mulher; 04/10 , às 15h: Aula aberta "A luta é delas" de Tai Chi Chuan – Secretaria da Mulher;

, às 15h: Aula aberta "A luta é delas" de Tai Chi Chuan – Secretaria da Mulher; 04/10 , às 19h: Zumba rosa – Complexo Esportivo do Paulo Melaré (rua Marechal Deodoro, 235, Engenho Novo);

, às 19h: Zumba rosa – Complexo Esportivo do Paulo Melaré (rua Marechal Deodoro, 235, Engenho Novo); 04/10 , às 19h: Zumba Rosa – Complexo Esportivo Amaro Lopes Billafon (av. Alziro Soares, 20 – Jardim Silveira);

, às 19h: Zumba Rosa – Complexo Esportivo Amaro Lopes Billafon (av. Alziro Soares, 20 – Jardim Silveira); 05/10 , às 8h: Roda de conversa – UBS Elisabeth Izilda Duleba;

, às 8h: Roda de conversa – UBS Elisabeth Izilda Duleba; 05/10, às 10h: Palestra – UBS Benedito de Oliveira Crudo (atendimento no Centro de Especialidades, situado na rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João;

, às 8h: Roda de conversa – UBS Elisabeth Izilda Duleba; 05/10, às 10h: Palestra – UBS Benedito de Oliveira Crudo (atendimento no Centro de Especialidades, situado na rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João;

05/10 , às 11h: Palestra – UBS Dr. Luiz Fernando Nardy (estrada Dr. Cícero Borges de Morais, 2.840. Barueri);

, às 11h: Palestra – UBS Dr. Luiz Fernando Nardy (estrada Dr. Cícero Borges de Morais, 2.840. Barueri); 06/10 , às 8h e 19h: Zumba Rosa – Academia de Ginástica Artística (na rua Ricardo Peagno, 44, Jardim Belval);

, às 8h e 19h: Zumba Rosa – Academia de Ginástica Artística (na rua Ricardo Peagno, 44, Jardim Belval); 06/10 , às 10h: Palestra – UBS Hermelino Liberato Filho (Arena Barueri rua Santos Dumont, s/n, portão 14, Jardim Belval;

, às 10h: Palestra – UBS Hermelino Liberato Filho (Arena Barueri rua Santos Dumont, s/n, portão 14, Jardim Belval; 06/10 , às 10h: Roda de conversa: UBS João Siqueira (rua Canal da Mancha, 259 – Jd. Reginalice);

, às 10h: Roda de conversa: UBS João Siqueira (rua Canal da Mancha, 259 – Jd. Reginalice); 09/10 , das 9h às 12h e 13h às 15h: Espaço Estética SM – Beleza e cuidados com as Pérolas Rosas;

, das 9h às 12h e 13h às 15h: Espaço Estética SM – Beleza e cuidados com as Pérolas Rosas; 10/10, das 9h às 12h: Solidariedade em Mechas – Secretaria da Mulher;

10/10, das 9h às 12h: Solidariedade em Mechas – Secretaria da Mulher; 11/10 , às 10h e 14h: Palestra – Secretaria da Mulher;

, às 10h e 14h: Palestra – Secretaria da Mulher; 11/10 , às 13h: Palestra – UBS Maria Francisca de Melo (estrada dos Pinheiros, 523 – Parque Viana/Votupoca);

, às 13h: Palestra – UBS Maria Francisca de Melo (estrada dos Pinheiros, 523 – Parque Viana/Votupoca); 16/10 , às 10h: Roda de conversa – Secretaria da Mulher;

, às 10h: Roda de conversa – Secretaria da Mulher; 16/10 , às 10h e 15h: Palestra – UBS Adauto Ribeiro (avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos);

, às 10h e 15h: Palestra – UBS Adauto Ribeiro (avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos); 16/10 , às 15h: Palestra – UBS Vince Nemeth;

, às 15h: Palestra – UBS Vince Nemeth; 17/10 , das 9h às 12h: Espaço Estética SM – Solidariedade em Mechas;

, das 9h às 12h: Espaço Estética SM – Solidariedade em Mechas; 18/10 , às 10h: Palestra – Secretaria da Mulher;

, às 10h: Palestra – Secretaria da Mulher; 18/10 , às 10h: Palestra – UBS Katia Kohler (rua Maria de Fátima, 551, Engenho Novo);

, às 10h: Palestra – UBS Katia Kohler (rua Maria de Fátima, 551, Engenho Novo); 18/10 , das 10h às 12h e 14h às 16h: Oficina Rosa de Patch Apliquê – Parque Shopping Barueri (rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia);

, das 10h às 12h e 14h às 16h: Oficina Rosa de Patch Apliquê – Parque Shopping Barueri (rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia); 19/10, às 18h: Rave Rosa – Parque Municipal Dom José (rua ngela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza);

19/10, às 18h: Rave Rosa – Parque Municipal Dom José (rua ngela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza); 20/10 , às 9h: Palestra – UBS Amaro José de Souza (rua Petrolina, 178 – Jd. Mutinga);

, às 9h: Palestra – UBS Amaro José de Souza (rua Petrolina, 178 – Jd. Mutinga); 20/10 , às 14h: Piquenique Rosa – Parque Ecológico Tietê (av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville Industrial);

, às 14h: Piquenique Rosa – Parque Ecológico Tietê (av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville Industrial); 21/10 , às 9h: Caminhada Rosa – Da Praça das Artes (R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos) até a Secretaria da Mulher;

, às 9h: Caminhada Rosa – Da Praça das Artes (R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos) até a Secretaria da Mulher; 24/10 , às 10h: Palestra – Secretaria da Mulher;

, às 10h: Palestra – Secretaria da Mulher; 24/10 , às 15h: Orientação sobre a campanha – UBS Armando G. de Freitas (Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na R. Padre Cícero Romão, 384, Parque Imperial);

, às 15h: Orientação sobre a campanha – UBS Armando G. de Freitas (Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na R. Padre Cícero Romão, 384, Parque Imperial); 24/10 , das 15h às 16h: Palestra – UBS Edine Cavalcante Consoli (rua João Cabral de Melo Neto, s/n, Jd. Tupan);

, das 15h às 16h: Palestra – UBS Edine Cavalcante Consoli (rua João Cabral de Melo Neto, s/n, Jd. Tupan); 24/10 , das 9h às 12h: Solidariedade em Mechas – Secretaria da Mulher;

, das 9h às 12h: Solidariedade em Mechas – Secretaria da Mulher; 26/10 , às 10h: Live sobre Fisioterapia no tratamento – com a profissional Stella Marques – Fisioterapia com as Pérolas Rosas (Instagram: @mulherbarueri);

, às 10h: Live sobre Fisioterapia no tratamento – com a profissional Stella Marques – Fisioterapia com as Pérolas Rosas (Instagram: @mulherbarueri); 27/10, às 9h: Palestra – UBS Maria Magdalena Macedo (rua Vicente Nunes Ribeiro, 294 – Jd. Santa Cecília);

27/10, às 9h: Palestra – UBS Maria Magdalena Macedo (rua Vicente Nunes Ribeiro, 294 – Jd. Santa Cecília); 27/10 , das 9h às 11h: Coleta de Papanicolau – UBS Júlio Lizart (Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol);

, das 9h às 11h: Coleta de Papanicolau – UBS Júlio Lizart (Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol); 27/10 , às 10h: Palestra – UBS Júlio Lizart (rua Orinoco, 137 – Vale do Sol);

, às 10h: Palestra – UBS Júlio Lizart (rua Orinoco, 137 – Vale do Sol); 27/10, às 11h: Roda de conversa – UBS Júlio Lizart (rua Orinoco, 137 – Vale do Sol)