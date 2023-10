Parte de teto na Estação Osasco, da ViaMobilidade, desaba durante chuva

Uma parte do teto da Estação Osasco, da ViaMobilidade, que administra as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, desabou na tarde desta quarta-feira (4), durante a chuva que atingiu a região Metropolitana de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o forro cede e assusta as pessoas que estavam no local.

De acordo com a concessionária, ninguém ficou ferido. A companhia informou também que a área foi isolada e uma equipe de manutenção foi acionada. “Não tem perigo de outras partes do teto cederem”, reforçou.

Esse foi o segundo problema ocorrido nas operações administradas pela ViaMobilidade nesta semana. A Linha 9-Esmeralda, que vai da Estação Osasco até a Estação Mendes/Vila Natal, na zona Sul de São Paulo, teve a circulação de trens afetada após uma pane elétrica atingir a linha na tarde desta terça-feira (3).

O problema ocorreu no mesmo dia em que linhas do Metrô e da CPTM paralisaram as atividades em um protesto contra a privatização dos serviços pelo governo estadual. Quem estava nos vagões da Linha 9, por volta das 14h, precisou caminhar pelos trilhos. A situação foi normalizada no final da tarde de hoje.

A falha, que causou transtornos aos usuários do transporte público, virou caso de polícia. Isso porque a ViaMobilidade registrou um boletim de ocorrência pedindo a investigação da ocorrência por suspeita de sabotagem. À polícia, a companhia informou que foram encontradas “pedras estranhas” e maiores que as britas utilizadas na linha férrea próximo ao local do posteamento.

A Polícia Civil apura o caso e fez a solicitação de perícia na via e nos trens para esclarecer os fatos.