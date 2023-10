Falha na Linha 9-Esmeralda gera transtornos pelo segundo dia consecutivo e vira caso de polícia

O funcionamento da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, segue parcial nesta quarta-feira (4), devido à falha elétrica que atingiu a linha na tarde de ontem. A Polícia Civil vai apurar se houve sabotagem após a ViaMobilidade registrar um boletim de ocorrência.

O problema ocorreu justamente no dia em que linhas do Metrô e da CPTM paralisaram as atividades em um protesto contra a privatização dos serviços pelo governo estadual. Quem estava nos vagões da Linha 9 por volta das 14h precisou caminhar pelos trilhos.

Hoje, a circulação de trens ocorre por via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária. “Para dar suporte na operação, ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho entre Vila Olímpia e Pinheiros”, diz a ViaMobilidade, em nota, reforçando que os técnicos continuam atuando para normalizar a situação.

No boletim registrado no 27º DP, em São Paulo, um gerente da concessionária disse que foram encontradas “pedras estranhas” e grandes, diferentes das britas que são normalmente espalhadas pela via férrea. Ainda segundo a companhia, no mesmo trecho onde aconteceu a falha, gradis foram encontrados abertos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta manhã que há indícios de sabotagem na linha que segue com problemas na operação. “Nós tivemos violação dos alambrados, encontramos material que gerasse curto-circuito. A Polícia Civil está investigando, foi aberto inquérito. Vai ser realizada a perícia, mas tudo leva a crer, sim, que houve sabotagem”, declarou, durante visita a Itatiba, no interior paulista.

