Rogério Lins recebe novos conselheiros tutelares de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), recebeu os 20 novos conselheiros tutelares eleitos para o quadriênio 2024-2028, em cerimônia de boas-vindas realizada nesta terça-feira (3), no Paço Municipal. A votação ocorreu no domingo (1º) em onze escolas da rede municipal.

publicidade

Para a zona Norte foram escolhidos dez conselheiros, para a Sul cinco, e outros cinco para o Centro de Osasco. A posse dos conselheiros está prevista para o dia 10 de janeiro de 2024.

Este ano, em todo o território nacional, os votos dos eleitores foram computados em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral. Foram eleitos mais de 30 mil conselheiros em todo o país.

publicidade

Além dos eleitos, também participaram da cerimônia Pedro Paulo Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Sérgio Di Nizzo, secretário de Governo, Vitória Silvestre, secretária executiva da Infância e Juventude, e Júlio Vaz, presidente da Comissão Eleitoral dos conselhos tutelares.

Rogério Lins desejou boa sorte aos eleitos e falou dos desafios da função. “É uma atividade que requer não apenas a capacitação técnica (para se fazer cumprir as determinações do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente). É também um trabalho espiritual, pois vocês serão os anjos da guarda de nossas crianças. Vivemos tempos estranhos e desafiadores. Então, vocês precisam estar preparados e trabalhar juntos para garantirem a proteção de nossas crianças e adolescentes”, disse.

publicidade

Reeleita para a função no Conselho Tutelar Centro, Fátima Saramello falou da experiência nos últimos quatro anos como coordenadora. “Ser conselheiro vai além de conhecer o ECA e fazer com que seja cumprido. É saber ouvir a família que está à sua frente, é ser solidário, abrir o coração para acolher. Também é preciso que haja um trabalho de prevenção para que sejam aplicadas as medidas protetivas”, avalia.

Os conselheiros eleitos receberam do prefeito um certificado de eleição e um brasão da cidade.

publicidade

Conselheiros tutelares eleitos em Osasco:

CENTRO

Camila Silveira

Marcio Silva

Sandro Chaves

Fátima Saramello

Professor Ednilson

SUL

Adriana Marques

Letícia Ramos

Carlos Galdini

Thiago Rossafa

Greice Cesário

NORTE I E II