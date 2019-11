Com João Carlos Martins, Barueri inaugura decoração de Natal dia 7

A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação de Natal especial para celebrar com a população, no bulevar central da cidade. A abertura será feita pelo maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica, no dia 7, às 20h.

O Natal Encantado de Barueri terá uma programação que se estenderá até o dia 22, com uma atração especial todas as noites. Haverá apresentações das Oficinas de Artes e Núcleos de Música e Dança, compostas pelos alunos e professores da Secretaria de Cultura e Turismo.

O público também poderá prestigiar em Barueri shows gratuitos de Biquíni Cavadão, Originais do Samba e Família Lima, além da participação dos músicos vencedores do Femupo – Festival de Música Popular Brasileira, entre outras atrações. As datas ainda não foram divulgadas.

João Carlos Martins

Há três anos o maestro João Carlos Martins tradicionalmente faz a abertura da iluminação do Natal Encantado de Barueri, emocionando o público com belíssimas canções eruditas e populares.

À frente da Filarmônica Bachiana Sesi-SP, o maestro tem trabalhado em prol da democratização da cultura, levando música clássica para as mais diversas plateias em todo o país.

Decoração

O bulevar central, assim como nos anos anteriores, será decorado para comemorar a data. Uma árvore gigante com cores e luzes, além de presépio e outros adereços natalinos vão compor a decoração. Haverá ainda tendas de artesanato e praça de alimentação.