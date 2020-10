Com loja em construção em Osasco, Havan vende boneco de Luciano Hang como super-herói

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, que está construindo uma loja em Osasco, realiza mais uma ação inusitada. A rede colocou à venda bonecos de Hang como o super-herói Capitão Brasil. As unidades são vendidas desde a semana passada, por R$ 14,99.

“Por conta da visibilidade que o Luciano estava tendo como patriota, levantando a bandeira do Brasil, a Sulamericana decidiu homenageá-lo e criar um boneco”, afirmou, à Folha de S. Paulo, Kiko Smitas, presidente da Sulamericana, empresa de fantasias e brinquedos que fabrica a miniatura, encomendada pela Havan.

“Também vamos lançar uma linha de bonecos da DC como o Super-Homem e a Mulher-Maravilha. E o Luciano se encaixa nisso, ele é o super-herói brasileiro. Tem muita criança que se inspira nele”, emendou Smitas.

Um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang começou a usar fantasia e posar como super-herói no fim do ano passado, realizando ações contra a burocracia no país.

Havan em Osasco

As obras da loja da Havan em Osasco, que terá cerca de 20 mil metros quadrados em Presidente Altino, começaram em agosto. A unidade da rede, que vende produtos nacionais e importados do setor de eletrodomésticos, eletrônicos e artigos para casa, vai gerar cerca de 200 vagas de emprego.

A Havan de Osasco está prevista ser inaugurada até o início de 2021.