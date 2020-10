Homem tortura ex-sogra e mata ex-mulher na frente do filho de 12 anos em Itapevi

Uma mulher de 30 anos foi morta pelo ex-marido na frente do filho mais velho do casal, em Itapevi. A intenção do rapaz era tirar a vida da ex-mulher na frente da sogra, que se jogou da janela para pedir ajuda e conseguiu fugir.

O casal estava separado há três meses, após 16 anos de casamento. A família da vítima disse que o relacionamento deles era conturbado e que percebia as agressões que ela sofria. “A Bruna nunca falou pra gente sobre as agressões, mas a gente via os braços dela roxos e algumas marcas, sabe? Mas ela nunca falou que foi ele”, afirmou um irmão da vítima, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Na tentativa de dar um fim às agressões, ela decidiu se separar de Leandro Fialho e foi morar em uma casa em Itapevi. Assim que o ex-marido descobriu o novo endereço da cozinheira, invadiu a casa, amordaçou e agrediu a mãe de Bruna e esperou a ex-mulher chegar. Leandro disse que a mãe de Bruna iria presenciar a morte da filha.

Para pedir socorro, a ex-sogra conseguiu fugir e a única alternativa que encontrou foi se jogar de uma janela. Ela pulou de uma altura de aproximadamente seis metros, teve pulmão perfurado e está internada.

Ainda no hospital, a mãe de Bruna enviou um áudio à reportagem da Record TV contando os momentos de terror que viveu com o ex-genro. “Ele me batia, me dava chutes na cara, na coluna. Pegava a faca e me batia”.

Bruna foi esfaqueada pelo ex-marido na frente do filho mais velho, um adolescente de 12 anos. Leandro tentou fugir, mas foi preso e deve responder por ao menos seis crimes, como homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado.

