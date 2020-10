Vôlei de Osasco agora tem programa de sócio-torcedor

Um dos principais clubes de vôlei feminino do país, o Osasco São Cristóvão Saúde acaba de criar seu programa de sócio-torcedor. O “Juntos por Osasco” (https://juntosporosasco.com.br), lançado nesta quinta-feira (15), oferece experiências para o torcedor da cidade, de outras partes do país e do mundo.

publicidade

O programa “Juntos por Osasco” trará vantagens tanto no ambiente físico quanto no virtual. Quando o público puder voltar aos ginásios, o sócio-torcedor osasquense terá acesso exclusivo e prioritário à arquibancada no José Liberatti, assento em área VIP, camiseta personalizada e possibilidade de assistir aos jogos do Sofá do Osascão, que fica instalado próximo à quadra.

As ações online deixarão os fãs conectados com as atletas, com a participação na Osasco Vôlei Experience, que inclui bate-papo com as jogadoras, acesso a conteúdo diferenciado na Osasco Vôlei TV, entre outras ações e novidades diretamente na tela do computador, tablete ou smatphone, como o aplicativo (para Android e Iphone) do “Juntos por Osasco”. Outro benefício são descontos na loja oficial do time e um clube de vantagens, com descontos em sites comerciais parceiros.

publicidade

Para Camila Brait, o programa “Juntos por Osasco” vai encurtar a distância entre o time e os torcedores: “Nós já percebemos, nas atividades online durante o período mais crítico da pandemia e sem jogos, o quanto o nosso torcedor é apaixonado. Agora, com esse programa de fidelidade, eles terão mais oportunidades de interagir com as jogadoras e com todos do clube. Enquanto a gente não se reencontra no ginásio, a Internet está aí para nos aproximar. Isso sem contar as pessoas de outras cidades, estados e até de fora do Brasil”.

Os planos do programa de sócio-torcedor do vôlei osasquense têm parcelas mensais de R$ 19,90 ou R$ 39,90. Mais informações aqui.

publicidade

Final do Campeonato Paulista

Após eliminar o São Paulo F.C/Barueri na semifinal, o Osasco São Cristóvão Saúde encara o Sesi Bauru na final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O primeiro duelo da decisão será neste sábado (17), às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, com transmissão do SporTV 2.

Assim como na semifinal, a decisão do Campeonato Paulista vai ser disputada em uma série de dois jogos. Em caso de empate no playoff, a vaga será decidida no Golden Set. O segundo confronto do playoff decisivo será dia 20/10, terça-feira, a partir das 21h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, também com transmissão do SporTV 2.

Osasco busca seu 15º título estadual. Os outros 14 foram conquistados nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.