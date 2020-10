Psicóloga aconselha paciente a terminar namoro e começa a namorar o ex dela

Uma psicóloga causou polêmica após estimular uma paciente a terminar um relacionamento e depois começar a namorar o ex dela.

publicidade

O caso aconteceu em Minas Gerais. Nas consultas, a mulher reclamava com a psicóloga que vivia um relacionamento abusivo e era aconselhada a se afastar do namorado. Após o término, a paciente descobriu que a terapeuta começou a namorar seu ex e desabafou nas redes sociais.

“Acabei de saber que minha psicologa está namorado meu ex, depois de eu ter contado para ela o quanto ele era abusivo e ela ter me aconselhado a manter total distância”, lamentou, no Twitter. “Na última consulta ela foi tão dura comigo. Só agora entendi o porquê. Palhaçada”, completou.

publicidade

A postagem viralizou, com milhares de compartilhamentos nas redes sociais. A mulher explicou que mora em uma cidade muito pequena, por isso a psicóloga sabia, sim, quem era o ex dela. A paciente foi aconselhada, inclusive, a denunciar a psicóloga, já que a situação pode configurar uma quebra no código de ética da profissão. (Com informações do jornal “O Dia”)