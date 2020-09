Com loja em Osasco, Armarinhos Fernando está otimista para o Dia das Crianças

Mesmo com o isolamento imposto pela pandemia de covid-19, o setor de brinquedos estima alta nas vendas de 3% neste Dia das Crianças (12 de outubro). Com uma movimentada unidade no Centro de Osasco, a rede Armarinhos Fernando segue o otimismo para a data.

“As pessoas sempre ficam ávidas para presentear as crianças. Isso, junto com a vontade de visitar o comércio, será sinônimo de alta nas vendas”, detalha Ondamar Ferreira, gerente da loja da rua 25 de março, que é a matriz da rede.

Em meio às restrições de circulação impostas pela pandemia de covid-19, a Armarinhos Fernando acredita que os brinquedos que estimulam a participação da família serão destaque. Os jogos de tabuleiro e quebra-cabeças, por exemplo, que unem e divertem a família, estão entre os preferidos.

Além de jogos de tabuleiro e quebra-cabeças, o Armarinhos Fernando preparou para oferecer neste Dia das Crianças uma grande variedade de brinquedos educativos, que incentivam a poupar dinheiro, a ler e estimulam os pequenos que gostam de cozinhar.

Para quem for visitar as lojas, a empresa afirma que segue as regras contra a disseminação da covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara, a disponibilização de álcool gel e o distanciamento.