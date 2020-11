Com lojas em Osasco e região, Assaí tem mais de 1,8 mil vagas temporárias abertas

O Assaí Atacadista está com mais de 1.800 mil vagas temporárias abertas para o final do ano. A rede pretende reforçar o seu quadro de funcionários em todas as suas 176 lojas distribuídas pelo país, incluindo as unidades em Osasco, Carapicuíba, Cotia e Jandira.

Há vagas para empacotador, operador de caixa, repositor, fiscal de prevenção de perdas e operador de depósito, com possibilidade de efetivação. Os interessados devem ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

Como se candidatar às vagas temporárias:

No estado de São Paulo, os interessados em se candidatar têm até o dia 10 de novembro para cadastrar o currículo nos sites das empresas parceiras: Facility, Global Empregos, Luandre e Randstad. O processo seletivo será 100% online. Aos contratados, o Assaí Atacadista oferecerá salário e benefícios compatíveis com o mercado.

