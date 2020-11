Os Monólogos da Vagina será atração em teatro de Osasco

No dia 20 de novembro, o Teatro Aspro, em Osasco, será palco do espetáculo Os Monólogos da Vagina, às 21h. Com 20 anos de sucesso em todo o país, a peça traz ainda uma novidade: os homens terão 50% de desconto nos ingressos, em virtude ao novembro azul.

No espetáculo dirigido por Miguel Falabella, as atrizes Adriana Lessa, Cacau Melo e Maximiliana Reis são as responsáveis por expor as reflexões femininas de forma direta e cheia de humor. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 mais taxa e podem ser comprados na Bilheteria Express.

Os Monólogos da Vagina já foi produzido em mais de 150 países e traduzido para mais de 50 idiomas e tornou-se um fenômeno mundial. Depoimentos verídicos de mais de 200 mulheres colhidos pela autora abordam a relação da mulher com sua própria sexualidade.

Serviço

Os Monólogos da Vagina no Teatro Aspro Osasco

Quando: 20/11 às 21h

Local: rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22, Vila dos Remédios

Ingressos: Bilheteria Express

