Inscrições para atividades online grátis do Sesc na Fatec Osasco terminam nesta sexta

As inscrições para participar de uma série de atividades oferecidas por profissionais do Sesc na Fatec Osasco terminam nesta sexta-feira (6). Todos os eventos serão online, gratuitos e abertos ao público em geral.

A parceria entre a Fatec Osasco e o Sesc São Paulo Osasco oferecerá cursos, bate-papos, palestras e outras atrações ministradas por especialistas contratados pelo Sesc. As primeiras atividades programadas começarão a partir deste sábado (7), na plataforma Microsoft Teams.

O público poderá participar da palestra “Cenário atual da robótica e visão para o futuro” e do workshop “Programando um Arduino”. Também haverá a ministração do curso “Introdução à Discotecagem Digital” e um grupo de bate-papo com o tema “O isolamento social do homem no contexto familiar”.

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição no site www.fatecosasco.edu.br. As vagas são limitadas.

Confira a programação completa:

Palestra: Cenário atual da robótica e visão para o futuro / Quando: 7/11, das 10h às12h

Workshop: Programando um Arduino / Quando: 14/11, das 10h às 12h

Curso: Introdução à Discotecagem Digital / Quando: 14/11; 21/11; 28/11 e 05/12, das 15h às 17h

Grupo de Bate-papo: O isolamento social do homem no contexto familiar / Quando: 14/11; 21/11 e 28/11, das 12h às 14h

Educação para Felicidade Sustentável Nutrindo o Bem-Estar na vida pessoal e

profissional / Quando: 7/11; 14/11; 21/11 e 28/11, das 11h30 às 13h30

