Meli Air: Mercado Livre adquire frota de aviões no Brasil

O gigante de e-commerce Mercado Livre, sediado em Osasco, adquiriu a sua própria frota de aviões para entregar os produtos comprados em seu site. A novidade, que recebeu um investimento de R$ 4 bilhões, chega a tempo para a Black Friday deste ano.

Chamada de Meli Air, a frota do Mercado Livre é formada por quatro aeronaves operadas por companhias aéreas diferentes, que vão ajudar na redução do prazo de envio dos pacotes, além de aumentar a capacidade das entregas para o dia seguinte.

Entre as aeronaves estão o Boeing 737, que teve a pintura feita em parceria com a Sideral Linhas Aéreas, uma das companhias que cuidam da logística aérea do serviço no país.

