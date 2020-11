Rogério Lins discute retomada econômica e geração de empregos com dirigentes sindicais

O prefeito de Osasco e candidato à reeleição Rogério Lins (Podemos) reuniu-se com representantes de diversos sindicatos para discutir propostas do novo plano de governo e a retomada econômica do município após o período mais restritivo da quarentena.

“Há três meses consecutivos, Osasco está mais empregando do que desempregando. Vamos ser a primeira cidade da Região Metropolitana a se recuperar da crise causada pela pandemia”, afirmou o prefeito e candidato à reeleição.

Os representantes sindicais apresentaram ideias ao candidato e entregaram uma carta com sugestões para viabilizar a retomada do emprego, do consumo e a recuperação da atividade industrial.

Ainda durante o encontro, lideranças sindicais de variados setores econômicos declararam apoio à reeleição de Rogério Lins a prefeito de Osasco.