Com lojas em Osasco e região, Burger King recebe currículos por WhatsApp

Com unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a rede de fast food Burger King oferece vagas de emprego em diversas funções. Para simplificar o processo seletivo e o acesso às oportunidades, a empresa tem recebido currículos via WhatsApp.

Grande parte das vagas está concentrada na área operacional, com oportunidades para atendentes, caixas e auxiliares. Para essas funções, não é necessário ter experiência, basta ter concluído o ensino médio.

“Diariamente, mantemos um forte foco no cliente. Devemos sempre estar prontos para encantá-los e superar suas expectativas e todo esse trabalho é realizado com base na simplicidade e alegria.Traga a sua paixão e vontade, e venha escrever sua história com a gente”, declara a empresa.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (11) 94317-6360, onde serão atendidos por um sistema de inteligência artificial. Também é possível se inscrever por meio do QR Code disponível no site do Burger King.

