Sercom abre vagas de emprego em Osasco

A empresa de contact center Sercom está com vagas de emprego abertas em Osasco para atendimento ao cliente (SAC), para os período manhã e tarde, de segunda a sábado – feriados trabalhados com 100% de hora extra.

publicidade

Pode se candidatar quem tem mais 18 anos, está cursando ou já concluiu curso superior e, além de osasquenses, quem mora em cidades como Cotia, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra e bairros da Capital, como Pirituba, Morro Doce, Perus, Taipas, Lapa e Barra Funda.

Não foram divulgados detalhes das oportunidades e salários. A empresa oferece benefícios como vale refeição, vale transporte, auxílio creche, plano odontológico opcional a partir do terceiro mês de trabalho, seguro de vida, plano de carreira a partir do sexto mês; parcerias com as faculdades e convênio farmácia.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego

Para concorrer, o interessado deve preencher um formulário com seus dados no site da Sercom. O código da vaga é 185.

As entrevistas serão na sede da empresa, em Taboão da Serra, até esta sexta-feira (2), sendo 50 pessoas por turno (manhã, às 8h30, e tarde, às 14h30).

publicidade