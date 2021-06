Com mais de mil vagas em Osasco e região, Etecs encerram inscrições para o vestibulinho na terça (8)

Com mais de mil vagas em cursos gratuitos em Osasco, Barueri, Carapicuíba e outras oito cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) encerram as inscrições para o vestibulinho na próxima terça-feira (8). O prazo para se inscrever terminaria na quarta-feira (2), mas foi prorrogado.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o processo seletivo será por meio do histórico escolar.

Em todo o estado, as Etecs oferecem 45.986 vagas no segundo semestre para os cursos técnico e de especialização técnica.

Entre as opções de cursos na região, em Osasco, a Etec “Dr. Celso Giglio”, na Vila dos Remédios, tem vagas abertas nos cursos de contabilidade, nutrição e dietética, química e segurança do trabalho. A Etec “André Bogasian”, no Bonfim abriu vagas em cursos como administração, logística, marketing, recursos humanos.

A Etec de Barueri tem como opções desenvolvimento de sistemas, recursos humanos e segurança do trabalho.

Em Carapicuíba são oferecidos cursos de administração, design gráfico, multimídia e processos fotográficos.

Requisitos

Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma das seguintes certificações: certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

O candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Para as vagas de Especialização Técnica, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e o Ensino Técnico associado ao curso de especialização de interesse, conforme relação disponível na internet.

Moradores da Capital e Grande São Paulo podem esclarecer dúvidas pelo telefone (11) 3471- 4071. Nas demais localidades, o número é 0800 772 2829. Também é possível se informar pelo site.

Vagas nas Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e região:

* Inscrições até às 15h de 08/06 em vestibulinhoetec.com.br / Taxa de R$ 19

OSASCO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios // Telefones: (11) 3602-5441 / (11) 3602-5327

Cursos oferecidos

Contabilidade / Noite / 40 vagas

Nutrição e Dietética / Noite – 40 vagas

Química / Noite / 40 vagas

Segurança do Trabalho / Noite / 40 vagas

//

Etec Prof. André Bogasian

R. Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim // Telefones: (11) 3685-4945 / (11) 3683-4309

Cursos oferecidos

Administração / Noite / 40 vagas

Gestão de Projetos – Especialização / EaD – Online

Guia de Turismo / EaD – Online

Logística / Noite / 40 vagas

Marketing / Noite / 40 vagas

Recursos Humanos / Noite / 40 vagas

Transações Imobiliárias / EaD – Online

//

//

BARUERI

Etec de Barueri

Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro // Telefones: (11) 4163-4655 / (11) 4163-4684

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas / Noite / 40 vagas

Recursos Humanos / Noite / 40 vagas

Segurança do Trabalho / Noite / 40 vagas

//

CARAPICUÍBA

Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia // Telefones: (11) 4184-8408 / (11) 4183-6849

Cursos oferecidos

Administração (com até 20% online) / Tarde / 40 vagas

Administração (com até 20% online / Noite / 40 vagas

Administração – (EaD – Semipresencial) / Segundas e quartas / noite / 40 vagas

Design Gráfico / Noite / 40 vagas

Multimídia / Tarde / 40 vagas

Processos Fotográficos / Noite / 40 vagas

//

JANDIRA

Etec Prefeito Braz Paschoalin

Rua Elton Silva, nº 140 – Centro // Telefones: (11) 4707-1542 / (11) 4789 – 4436

Cursos oferecidos

Finanças / Noite / 40 vagas

Serviços Jurídicos / Noite / 40 vagas

//

Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa

Av. João Balhesteiro, 186 – Centro // Telefones: (11) 3685-4945 / (11) 3683-4309 / (11) 4707-2953

Cursos oferecidos

Administração / Noite / 40 vagas

Logística / Noite / 40 vagas

//

COTIA

Etec de Cotia

Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura // Telefones: (11) 4148-2099 / (11) 4614-3093

Cursos oferecidos

Administração / Noite / 40 vagas

Contabilidade / Noite / 40 vagas

Redes de Computadores / Noite / 40 vagas

//

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha // Telefones: (11) 4156-1435 / (11) 4156-1006

Cursos oferecidos

Contabilidade / Noite / 40 vagas

Gestão de Projetos – Especialização / EaD – Online

Segurança do Trabalho / Noite / 40 vagas

//

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira

Estrada Municipal Santo André, s/nº – Sítio do Rosário // Telefones: (11) 4154-7142 / (11) 4154-7185

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas / Noite / 40 vagas

Recursos Humanos / Noite / 40 vagas

//

ARAÇARIGUAMA

Etec de São Roque – Extensão EMEF Alberto Fernandes de Araújo

Alameda 19 de Maio, 3 – Centro // Telefones: (11) 4784-3220 / (11) 4712-3858

Curso oferecido

Administração / Noite / 40 vagas

//

CAJAMAR

Etec Gino Rezaghi

Av. Arujá, 175 – Jd. Maria Luiza // Telefones: (11) 4447-3600 / (11) 4447-3326

Cursos oferecidos

Administração / Noite / 40 vagas

Logística / Noite / 40 vagas

//

VARGEM GRANDE PAULISTA

Etec de Mairinque – Extensão UNIVESP

Rua Mario Scarvance, 102 – Centro // Telefones: (11) 4718-2605 / (11) 4718-3053

Curso oferecido

Logística / Noite / 40 vagas