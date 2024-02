Com medo, cliente contrata segurança após ameaças de dono de padaria em Barueri

Repercutiu na Internet, neste fim de semana, um vídeo no qual o proprietário do Empório Bethaville, uma padaria localizada em Barueri, aparece ameaçando um cliente que usava notebook na mesa do estabelecimento. As imagens foram gravadas pelo próprio cliente, o empresário Alan Barros, de 32 anos, que precisou correr para não apanhar.

O caso aconteceu na última quinta-feira (1). “Eu vou te pegar. Eu vou matar esse cara. Para de filmar, p***. Me solta! Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois [se referindo a Alan e ao amigo]. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês”, disse o dono da padaria, nas imagens.

Alan é proprietário de uma empresa em Dubai, nos Emirados Árabes, e está no Brasil a negócios. Na oportunidade, decidiu convidar amigos para tomar um café e o Empório Bethaville foi o local escolhido para o encontro que terminou de uma forma inesperada.

“Meu pedido, uma torta e um café, tinham acabado de chegar e abri meu notebook, para mostrar algumas coisas para os meus amigos. Foi quando chegou o senhor [dono da padaria], muito agressivo”, relatou o cliente, em entrevista ao portal “Metrópoles”.

O proprietário do Empório se aproximou assim que Alan abriu o notebook e rapidamente mostrou uma placa na qual proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas mesas: “Eu determino o que é lei dentro do meu estabelecimento”.

O cliente relatou que em nenhum momento foi agressivo com o dono da padaria, que continuou exaltado e chegou a pegar um pedaço de madeira para correr atrás de Alan e de seus amigos. No trajeto, o proprietário cai, bate o rosto no chão e se levanta ainda mais irado.

Alan registrou um boletim de ocorrência por ameaça na delegacia de Barueri. Ele disse que encontrou dificuldades para fazê-lo e contou também ao “Metrópoles” que recebeu ameaças de perfis falsos nas redes sociais. Com isso, ficou com medo e decidiu contratar um segurança particular.

Histórico de queixas

Essa não é a primeira vez que o empresário se irrita com clientes que usaram aparelhos eletrônicos nas dependências da padaria de Barueri. Com a repercussão desse caso recente, um vídeo publicado em 2018 foi relembrado por internautas. Na ocasião, uma mulher foi abordada por estar com um tablet no local.

No site “Reclame Aqui”, há diversas queixas sobre o Empório Bethaville. Dentre elas, são citados “mal atendimento”, “preços abusivos” e a conduta agressiva do proprietário. Populares também teceram reclamações nas redes: “Eu moro do lado, mas não piso os pés nesse lugar. Péssimo atendimento”.

O empresário não se manifestou publicamente. O Visão Oeste tentou contato com o Empório Bethaville, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Assista ao vídeo:

Olha a loucura que aconteceu na Padaria Bethaville no bairro Bethaville em Barueri, São Paulo. Essa geração de velhos patéticos perdeu completamente a noção de realidade. Eles ficam decrépitos muito cedo. Simplesmente ridículo. pic.twitter.com/6ctiKKxbTl — Heber (@Heberobruto) February 3, 2024