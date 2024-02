A segunda-feira (5) começa com sol, mas as nuvens começam a aumentar ainda pela manhã e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas aumentam um pouco.

Saiba como ficam as máximas e mínimas para hoje.

Osasco

Mínima: 20ºC

Máxima: 32ºC

Barueri

Mínima: 20ºC

Máxima: 32ºC

Carapicuíba

Mínima: 19ºC

Máxima: 31ºC

*Com informações do Climatempo.