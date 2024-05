Com sede em Barueri, empresa de locação de máquinas abre vagas de trainee com salário de R$ 8 mil

A Armac, uma das maiores locadoras de máquinas e equipamentos do país e que tem sede em Barueri, está com inscrições abertas para o seu programa de Trainee. As oportunidades são para atuar em qualquer região do Brasil.

publicidade

Além de remuneração de R$ 8.000, os trainees contarão com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio para mobilidade, seguro de vida, TotalPass, universidade corporativa (plataforma com diversos cursos), convênio com faculdades e outros.

O Programa de Trainee 2024 da Armac busca por profissionais com formação superior em qualquer curso, desde que tenha conclusão entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024. Os selecionados iniciam os trabalhos em outubro.

publicidade

As inscrições para o Programa de Trainee Armac 2024 vão até o dia 14 de julho de 2024, NESTE LINK.