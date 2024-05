Megaoperação policial em Osasco prende 12 pessoas

Em uma ação coordenada, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Osasco realizaram uma operação nesta terça-feira (27) com foco no combate ao tráfico de drogas na região. A operação, denominada “Força Conjunta” resultou na prisão de 12 indivíduos envolvidos em atividades ilícitas.

A força-tarefa policial, composta por 131 agentes e 64 viaturas, intensificou o patrulhamento em toda a cidade de Osasco, adotando uma abordagem abrangente para combater o crime organizado. Durante as ações, foram apreendidas três máquinas caça-níqueis, utilizadas em jogos de azar ilegais, bem como significativas quantidades de drogas.

Entre as apreensões, destacam-se quase 130 porções de maconha, haxixe, cocaína, crack e lança-perfume encontradas com um adolescente. Além disso, cerca de 2 kg de entorpecentes e um simulacro de arma de fogo foram confiscados pelas autoridades.

As ocorrências registradas durante a operação envolveram crimes como roubo, receptação, tráfico de drogas, estelionato, furto, jogos de azar e injúria. Os agentes também realizaram pontos de estacionamento em áreas estratégicas para a segurança pública e patrulhamento a pé no Centro de Osasco.