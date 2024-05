Linhas da EMTU operarão com ajustes durante feriado prolongado de Corpus Christi e Marcha para Jesus

As cidades de Osasco, Barueri e região terão o transporte intermunicipal operado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) ajustado durante o feriado prolongado de Corpus Christi e o evento Marcha para Jesus, nos próximos dias 30 e 31 de maio.

No feriado de Corpus Christi (30), as linhas intermunicipais que atendem as regiões metropolitanas de São Paulo vão circular com a programação de viagens praticada aos domingos e feriados.

Já na sexta-feira (31), 257 linhas intermunicipais que servem as áreas de Osasco e outras da região metropolitana terão uma tabela horária especial, ajustada de acordo com a demanda observada regionalmente.

Em decorrência da Marcha para Jesus, prevista para o feriado de Corpus Christi (30), algumas linhas que ligam Osasco e Barueri a São Paulo sofrerão alterações em seus trajetos.

As linhas com origem em Barueri e Osasco que operam no Terminal Armênia Sul, em São Paulo (116 – Barueri/Centro – São Paulo/Metrô Armênia e 231 – Osasco /Jardim Elvira – São Paulo /Metrô Armênia, seguirão pela Marginal Tietê, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Paulino Guimarães e Rua Eduardo Chaves, evitando o local do evento.

A EMTU ressalta que a operação será monitorada e, caso necessário, ajustes adicionais na programação ou na frota poderão ser realizados para atender à demanda durante este período específico.

No sábado (1/06) e domingo (2/06), os serviços metropolitanos gerenciados pela EMTU terão intervalos de partidas normais, correspondentes aos dias de finais de semana.

Os usuários podem obter informações detalhadas sobre as linhas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU, onde também é possível acompanhar as viagens em tempo real.