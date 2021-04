Com sede em Osasco, Mercado Livre anuncia 7,2 mil vagas de emprego em todo o país

O Mercado Livre, maior empresa de tecnologia para e-commerce da América Latina, sediada em Osasco, anunciou a abertura de 7.200 vagas de emprego em todo o Brasil. A maior parte das oportunidades são para as áreas de logística, administrativa e de tecnologia.

As novas contratações integram o plano de expansão da companhia em toda a América Latina devido ao crescimento expressivo registrado em 2020, com o aumento da demanda por compras online em meio à pandemia. Na área de tecnologia, as vagas de emprego abertas vão incluir ainda o setor de desenvolvimento de soluções financeiras para o Mercado Pago, fintech da empresa.

Somente no Brasil, o Mercado Livre, que conta atualmente com 5 mil funcionários, pretende investir R$ 10 bilhões em seu plano de expansão. Em novembro, a empresa anunciou a abertura de cinco centros de distribuição em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. “Crescemos muito em logística no ano passado. Então é natural que esse seja o grande objetivo no momento”, diz Patrícia Monteiro, diretora de pessoas para o Mercado Livre no Brasil, ao site NeoFeed.

Como se candidatar às vagas de emprego do Mercado Livre:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da companhia, o Randstad Sourceright (https://bws.randstad.com.br/LP_MercadoLivre_V2/ — OBS: o site tem apresentado instabilidade).

O processo seletivo será 100% online e contará com seis etapas: candidatura, testes de habilidade virtual, vídeo de apresentação no aplicativo My Randstad, dinâmica em grupo, entrevista individual e admissão.

Sede da empresa em Osasco

Em sua sede no Brasil, localizada no bairro Bonfim, em Osasco, a empresa tem capacidade para receber até 2 mil funcionários. Com projeto inspirado nos campus do Vale do Silício, Califórnia (EUA), o complexo, batizado de Melicidade, recebeu um investimento de R$ 105 milhões e foi inaugurado em 2016.

O espaço conta com cafeteria em seu boulevard, 140 salas de reunião, 11 salas de treinamento, auditório com 200 lugares, uma arquibancada para eventos internos, biblioteca e espaços de descanso. Além disso, a empresa montou um restaurante, com capacidade para 450 pessoas, e uma área de esporte e lazer, chamada de Meli Mall, onde há academia, salão de jogos, salão de beleza, atendimento nutricional e massagem.

