Com sede em Osasco, Mercado Livre lança edital de R$ 3 milhões para apoiar projetos culturais

O Mercado Livre, que tem sede em Osasco, lançou um edital para apoiar iniciativas culturais que contribuam para a inclusão e valorização da diversidade. A previsão é de que sejam destinados mais de R$ 3 milhões às iniciativas, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A companhia utiliza incentivos fiscais para fortalecer diferentes iniciativas em todo o Brasil desde 2017. Desta vez, serão priorizadas iniciativas focadas em equidade de gênero, raça e na população LGBTQIAP+.

Poderão participar da seleção pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos de direito privado, sediadas no Brasil, legalmente constituídas, com histórico de atuação comprovado e com projetos aprovados na lei de incentivo federal com prazo de captação até 31/12/2022. O anúncio dos projetos selecionados será feito até o final de outubro.

As inscrições dos projetos que serão submetidos à análise terminam no dia 3 de outubro e devem ser feitas pela plataforma do Prosas, onde estão detalhadas todas as regras e condições.

SERVIÇO

Lançamento do edital 2022 Projetos Incentivados de Cultura e Diversidade – Mercado Livre

Prazo para inscrições: 03/10/2022

Onde: formulário digital

Dúvidas ou sugestões: sustentabilidade@mercadolivre.com