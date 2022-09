Osasco terá sua primeira “cãominhada” neste domingo (25)

Neste domingo (25), a partir das 8h30, Osasco terá sua primeira “cãominhada”.

O evento é uma ação do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Osasco com apoio do Osasco Plaza Shopping, CãoZen, 7Pet, SpecialDog, LilyPad e Amor&Patas.

A concentração será no estacionamento da Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina). O ponto final será na Avenida Franz Voegeli, 930 – Pet Parque.

Quem quiser pode doar 1kg de ração canina ou felina (ingresso solidário). Para isso, é preciso se inscrever nesse link e seguir as recomendações.