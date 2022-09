Instituto Cacau Show oferece curso de vendedor para varejo

O Instituto Cacau Show, em parceria com o Sebrae, está oferecendo um curso gratuito para vendedor de varejo.

O curso vai oferecer conhecimento em produtos, comunicação verbal, atendimento ao cliente, entre outras ferramentas. Além do conhecimento, a realização do curso possibilitará a participação no processo seletivo para vendedor (a) nas lojas da Cacau Show ao final deste ano.

As aulas, que serão somente para maiores de 18 anos, começam dia 26, de segunda a quinta-feira, a partir das 18h. Serão 11 aulas no total, de 3 horas cada, no próprio instituto (Estrada Antiga de Itu, 437, Ambuitá, Itapevi).

Os interessados podem se inscrever nesse link.