Fatec de Itapevi será construída no Parque Suburbano

A Prefeitura de Itapevi inicia neste sábado (24) as obras para a construção da primeira Fatec (Faculdade de Tecnologia Estadual) na cidade. A solenidade que marca o início das obras será realizada às 10h, na Avenida Rubens Caramez, 1.000, ao lado da Escola do Futuro do Suburbano.

“A implantação da Fatec é um sonho para o nosso jovem e será muito importante para o aluno itapeviense que deseja fazer uma faculdade pública gratuita e de qualidade e que ainda possibilita o acesso ao mercado de trabalho com dignidade e em excelentes oportunidades”, disse o prefeito Igor Soares (Podemos).

A Prefeitura cedeu o prédio que abrigava o antigo Cemeb Tarsila do Amaral para o Centro Paula Souza, responsável pelas Fatec’s. As obras serão custeadas pelo governo do Estado, com supervisão do município.

O projeto prevê a readequação do prédio, seis salas de aulas, biblioteca, centro acadêmico e dois laboratórios – um de Informática, no térreo, e outro de Metrologia, no piso superior. Acessível, a faculdade contará com rampas e sanitários para pessoas com deficiência.

Inicialmente, serão criados cursos no eixo tecnológico de Gestão de Negócios, por conta do diversificado parque industrial de Itapevi. A Fatec Itapevi atenderá, em média, 210 alunos matriculados após processo seletivo por meio de vestibular promovido pelo Centro Paula Souza. A previsão é que a Fatec entre em funcionamento em 2024.