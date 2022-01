Com Uber, 99, Rappi e iFood, Osasco tem 25% das empresas de tecnologia bilionárias do país

Segundo maior PIB do estado, Osasco está se tornando a queridinha das gigantes da tecnologia. Um levantamento realizado pelo “Estadão” mostrou que a cidade já abriga seis das 22 das startups bilionárias sediadas no país, sendo elas: a Uber, 99, Rappi, Facily, Mercado Livre e iFood.

“Osasco se tornou a principal cidade do Brasil das gigantes empresas do setor de tecnologia e inovação”, celebrou o prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta terça-feira (4). “Já temos 25% das ‘Empresas Unicórnios’ de todo o país, transformado nossa cidade no Oz Valley”, completou.

O nome unicórnio citado pelo prefeito de Osasco refere-se ao apelido dado às startups que atingiram valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares (o equivalente a R$ 5,6 bilhões na cotação atual).

A chegada das grandes empresas de tecnologia reforça ainda o anseio da cidade em consolidar-se como “Oz Valley”, uma espécie de “Vale do Silício”, em referência ao polo de tecnologia na Califórnia (EUA).

Além da expansão no setor de tecnologia, Osasco abriu as portas para receber neste último ano outras grandes empresas, tais como Havan, Mercado Car, Camil, OXXO e Shopper. “Neste ano de 2022 estamos atrás de novas parcerias, que vão gerar mais desenvolvimento, oportunidade de emprego e renda à população”, finalizou Rogério Lins.

A chegada de novas empresas à cidade contribuiu ainda para a geração de postos de trabalho. Mais de 92 mil contratações foram realizadas no município entre os meses de janeiro e novembro de 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).