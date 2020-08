Com unidade em Barueri, restaurante vende voucher de open bar

Com uma unidade no Tamboré, em Barueri, a rede de restaurantes Sí Señor!, que tem um cardápio voltado para a culinária mexicana americanizada, está com uma promoção de reabertura dos restaurantes. A rede oferece voucher para beber à vontade por R$ 39, mas a promoção é válida por tempo limitado.

O voucher open bar é individual e entre as bebidas inclusas na promoção estão Chopp Lager, Chopp IPA, Mojito, Piña Colada, Sangria, e caipirinha. Contudo, são válidos os sabores de caipirinhas de cachaça Janaína, vodka Kawaii, sake Tikará e margarita frozen limão.

O voucher dispensa a necessidade de consumir pratos do cardápio e pode ser utilizado em qualquer dia da semana. Basta comprar o voucher no site do Sí Señor! e escolher a unidade desejada para beber à vontade.

O voucher open bar de R$ 39 poderá ser utilizado a partir de 24h após a confirmação da compra, até o final do ano de 2020. Mais informações podem ser encontradas o site do Sí Señor!.