Criminoso que aplicava golpe do cartão em idosos é preso em Osasco

Um criminoso acusado de aplicar golpes em cartões de créditos de idosos foi preso em Osasco por policiais civis do 66º Distrito Policial (Decap).

De acordo com a polícia, ele faz parte de uma quadrilha que realizava ligações para as vítimas se passando por funcionários do setor de segurança do banco, informando que o cartão deles havia sido clonado e que precisavam confirmar dados dos idosos.

Em seguida, informavam que a central havia cancelado seus cartões e encaminhavam um motoboy até a sua residência para retirar os cartões de crédito e débito, pois os cartões precisavam ser encaminhados ao banco para serem analisados.

Após a entrega dos cartões, as vítimas notavam diversas movimentações em suas contas, até perceberem que haviam caído num golpe.

A Polícia Civil investigou diversos crimes praticados e identificou membros dessa quadrilha e, com mandados de busca e apreensão, diligenciou em diversos endereços, localizando cartões de vítimas.

Até o momento, um motoboy foi preso e as investigações prosseguem em busca dos demais criminosos da quadrilha.