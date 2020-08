Iguatemi Alphaville fará live com vencedor do “The Voice Brasil” para celebrar Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, o Shopping Iguatemi Alphaville vai promover no sábado (8), às 19h, uma live em seu perfil no Instagram, com o cantor Tony Gordon, vencedor da oitava edição do “The Voice Brasil”, da TV Globo.

Além da apresentação musical para pais e filhos curtirem no fim de semana, o shopping preparou uma programação inédita em sua plataforma “Iguatemi Daily”. Entre os dias 3 e 9 de agosto, o shopping oferece dicas de entretenimento, culinária, estilo e sugestões de presente, com uma curadoria especial.

Durante essa semana, a dupla Do Pão Ao Caviar ensina receitas para o almoço de domingo, Bruno Ayres, do canal “Showmetec”, dá sugestões de presentes tecnológicos e a sommelier Regina Bariani traz dicas de vinhos. Além disso, Juliana Sabbag, do “Cinema na Mesa”, mostra opções de filmes para assistir na companhia dos pais, e muitas outras dicas.

“Os últimos meses foram de grande transformação e adaptação para o setor de shopping centers. E com a Iguatemi não foi diferente. Tivemos que nos reinventar para mantermos a proximidade com os nossos clientes. O novo Iguatemi Daily é a prova disso. Neste Dia dos Pais, preparamos uma programação especial com conteúdos relevantes para que pais e filhos possam curtir bons momentos juntos”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Além disso, o site Iguatemi 365 está com novidades e pode ser uma opção de compra, especialmente para os filhos que pretendem comprar o presente de seus pais sem sair de casa. No site, há presentes de marcas como Polo Ralph Lauren, Galeria Carbono, Mistral, Livraria Cultura, Ricardo Almeida, entre outras.

Os clientes também podem fazer suas compras por WhatsApp e retirar no shopping, sem sair do carro, por meio do serviço drive thru. Basta acessar o site do shopping para consultar a relação das lojas participantes e o número de telefone para contato. Todo o processo de venda e negociação de entrega do produto é feita, de forma rápida, pelo aplicativo, diretamente com o lojista. Depois, basta ir até o empreendimento para fazer a retirada na data e horário combinado. Todos os produtos e embalagens são higienizados e os colaboradores das lojas participantes precisam usar máscara, luva e álcool em gel.

O drive thru do Iguatemi Alphaville está disponível de segunda a domingo, das 12h às 20h. Mais informações podem ser encontradas no site Iguatemi Alphaville.