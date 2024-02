Comandante Hamilton será uma das atrações do novo jornal do SBT

O Comandante Hamilton recebeu uma prosposta para deixar o programa Brasil Urgente, comandado por José Luiz Datena, na Band e ficar somente no SBT, emissora de Osasco.

O piloto vinha se dividindo entre o Brasil Urgente e o programa Primeiro Impacto, do SBT, mas agora irá integrar o novo jornal que a TV de Silvio Santos vai lançar em março, o Tá na Hora, um novo produto jornalístico nos mesmos moldes do antigo Aqui Agora, sucesso do canal entre 1991 e 1997 (leia aqui).

O novo jornal, que será apresentado por Christina Rocha e Marcão do Povo, deve ir ao ar em 18 de março.

Além de Hamilton, o Tá na Hora terá ainda Léo Dias, os jornalistas Lucas Carvalho (ex-Record) e Emerson Tchalian (ex-Rede TV). Segundo a Folha de S. Paulo, Alexandre Frota, que mora em Cotia, teria negado convite para participar do novo programa.