Folia de Carnaval continua em Osasco no sábado (17) e domingo (18)

Os festejos de Carnaval continuam em Osasco no próximo fim de semana. No sábado (17) e domingo (18) é a vez dos blocos “Da Colorida”, “Carnaval Solidário – Bateria 18K” e “Bloco da Lalá” reunirem o público em diferentes pontos da cidade.

publicidade

Os foliões do bloco Da Colorida se concentram das 9h às 22h de sábado, na Escola de Artes, que fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360.

No mesmo dia, o bloco da Lalá garante a folia no bairro Bela Vista, das 12h às 20h, na Rua Ciro dos Anjos 150.

publicidade

Já no domingo (18), o jardim Elvira recebe os embalos carnavalescos, com o bloco de rua Chico’s Empório, das 10h às 18h, na Rua Sebastião Antonini 10. Também neste dia, o bloco de Carnaval Solidário Bateria 18k é a atração do Quitaúna, na Rua José Lourdes Cordeiro.