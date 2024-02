Combate à dengue: Sabesp dá dicas de como manter a caixa d’água limpa

A limpeza da caixa d’água, além de preservar a potabilidade da água, evita a proliferação do mosquito da dengue, que pode transmitir doenças graves. Diante disso, a Sabesp destaca a importância de manter os cuidados com a caixa e limpá-la a cada seis meses.

“O procedimento de limpeza é simples e pode ser feito pelo próprio morador, desde que ele tome as precauções de segurança necessárias, especialmente se a caixa estiver em um local alto ou de difícil acesso”, explica a Sabesp. No caso de caixas de grande porte, como as de condomínios, a companhia aconselha a contratação de um serviço profissional.

Para limpar a caixa, deve-se usar apenas água sanitária na proporção indicada e evitar produtos químicos como detergentes, removedor, sabão ou similares, que podem contaminar a água. Também não se deve usar escovas de aço, palha de aço, vassoura ou objetos que possam danificar a caixa.

Outra medida é manter a caixa bem fechada, com uma tampa adequada, para impedir a entrada de insetos, sujeira ou animais pequenos, que podem comprometer a qualidade da água e causar doenças. Assim, a caixa ficará limpa por mais tempo e a saúde de todos será protegida.

Confira o roteiro de limpeza preparado pela Sabesp:

Feche o registro ou prenda a boia; Limpe primeiro a tampa e remova-a; Mantendo um palmo de água no fundo e com saída tampada (para evitar que a sujeira escoe pelo ralo), lave o interior da caixa com um pano úmido. Caso ela seja de fibrocimento, substitua o pano por uma escova de fibra vegetal ou de cerdas de plástico. Não use escova de aço, vassoura, sabão, detergente ou outros produtos químicos. Retire a água da limpeza e a sujeira utilizando pá de plástico, balde e panos. Seque o fundo com um pano limpo; Quando a caixa estiver seca e com a saída ainda fechada, deixe entrar um palmo de água e adicione 2 litros de água sanitária (esta proporção é para uma caixa-d’água de 1.000 litros); Deixe essa solução desinfetante repousar por duas horas. Com a ajuda de balde ou caneca de plástico, utilize-a para molhar as paredes internas da caixa e da tampa, incluindo as bordas. Faça isso a cada meia hora até completar duas horas; Após duas horas, abra a saída e esvazie a caixa. Abra todas as torneiras e acione as descargas para desinfetar todas as tubulações da casa. Depois de abrir o registro (ou soltar a boia), use a primeira água para lavar banheiro ou pisos.

“É imprescindível cuidar das instalações hidráulicas e limpar a caixa-d’água periodicamente. E, se o cliente morar em um condomínio, vale consultar o síndico para saber como anda a limpeza da caixa-d’água do prédio e se o procedimento tem sido realizado dentro do período aconselhado”, completa a estatal.