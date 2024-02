Inclusão de surdos nas igrejas é tema de encontro em Barueri na sexta, 23

A terceira edição do Café com Libras, em Barueri, vai discutir o tema “Inclusão de surdos nas igrejas”. O encontro será realizado na sexta-feira (23), às 19h, na sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD).

O evento é aberto ao público e reunirá pessoas com e sem deficiência para um bate-papo com a presença dos convidados Oséias Monteiro da Silva e Rogério Contait Lopes.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar a comunidade surda com a comunidade ouvinte e assim promover a inclusão, ampliar as possibilidades das pessoas com deficiência e combater o preconceito.

A sede da SDPD fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval, Barueri. Não é necessário fazer inscrição para participar.