Osasco celebra 62 anos com espetáculo de drones

Em comemoração ao 62º aniversário de Osasco, a Prefeitura está organizando um espetáculo de drones na segunda-feira, 19 de fevereiro. O show, que terá início às 20 horas, será realizado no boulevard em frente à Prefeitura.

Este evento promete ser um espetáculo visual, com os drones recriando o primeiro voo da América Latina, realizado por Dimitri Sensaud de Lavaud em Osasco. Além disso, os drones também irão formar outros símbolos icônicos da cidade no céu noturno.

Este show de drones é uma continuação do sucesso do “Natal Encantado” do ano passado, onde dezenas de drones criaram imagens lúdicas no céu, incluindo estrelas, guirlandas e a frase “Eu Amo OZ”.

A realização deste evento é mais uma iniciativa da Prefeitura de Osasco para marcar as comemorações do aniversário da cidade, que também incluirão a entrega de várias obras e serviços.

Serviço:

Evento: Show de Drones

Data: Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Horário: 20 horas

Local: Boulevard em frente à Prefeitura de Osasco