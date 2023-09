Combate ao bullying é tema de exposição gratuita no Senac Osasco

Entre os dias 18 de setembro e 18 de novembro, o Senac Osasco recebe a exposição “Os extraordinários e o combate ao bullying”, da artista visual Juliana Juaquina. O evento tem entrada gratuita.

Com traços que misturam ilustrações, arte tradicional e cubismo, a exposição não se preocupa com proporções, perspectivas e convenções. Juliana buscou abordar os personagens das obras como únicos, por isso cada peça leva peculiares mesclas de referências e características próprias.

“Em grande parte das vezes, o bullying está diretamente ligado a preconceitos, pré-julgamentos e discriminações seja de raça, cultura, aparência, características emocionais e psíquicas. Por isso, o intuito das obras é mostrar que cada pessoa é única, justamente por essas características e o quanto isso é bonito e deve ser valorizado. Dessa forma buscamos combater essa prática de violência”, explica a artista.

Para mostrar o valor e a importância de cada pessoa, a disposição das peças no Senac Osasco também será estratégica. As obras serão colocadas no centro dos espaços da unidade com objetivo de mostrar o quanto todos são importantes, colocando essas pessoas que são vítimas de bullying como “deuses em um Olimpo”, relata Juliana.

SERVIÇO

Exposição: Os extraordinários e o combate ao bullying

Quando: de 18 de setembro até 18 de novembro

Endereço: Senac Osasco (Rua Dante Batiston, 248, Centro – Osasco)

Mais informações: https://www.sp.senac.br/senac-osasco